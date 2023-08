Canada : deux larges incendies ont fusionné dans l'ouest du pays, les évacuations se multiplient

Le brasier s'étend désormais sur plus de 41 000 hectares. Avec la progression très rapide des flammes, deux larges incendies ont fusionné dans la région de Shuswap, à 500 km au nord-est de Vancouver, dans l'ouest du Canada, ont annoncé dimanche 20 août les autorités locales. "Les soldats du feu travaillent à arrêter la progression des flammes vers les structures dans les zones où elles continuent d'avancer activement à travers les bois et les prairies", ont précisé les pompiers sur X (ex-Twitter).



Les vents du nord ont favorisé la propagation de ces feux, qui ont détruit plusieurs bâtiments de cette région touristique. Sur toute la province, en état d'urgence, environ 30 000 personnes ont reçu un ordre d'évacuation et 36 000 autres sont en état d'alerte et prêtes à fuir, ont fait savoir, samedi soir, les autorités locales.



Une saison des feux de forêt qui bat tous les records

Les incendies touchent aussi le nord du Canada, notamment la capitale des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife, cernée par les feux depuis plusieurs jours, où près de la totalité des 20 000 habitants ont dû évacuer.



Après un certain répit samedi, grâce aux pluies de la nuit précédente qui ont entraîné une chute brutale des températures, elles devraient à nouveau augmenter dimanche, selon les autorités. "Même si le feu n'est pas visible en surface, il est actif et énorme", a souligné samedi soir le ministre de l'Environnement des Territoires du Nord-Ouest.



Le Canada est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le dérèglement climatique. Le pays connaît ainsi cette année une saison des feux de forêt qui bat tous les records : 14 millions d'hectares – environ la superficie de la Grèce – ont brûlé, soit le double du dernier record datant de 1989.