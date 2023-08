Candidature BBY : La députée socialiste Yeya Diallo crache ses vérités

Point Actu: Votre camarade et collègue au Parlement, Aly Mané, a affirmé dans la presse que 90 % des socialistes sont favorables à la candidature du Premier ministre Amadou Bâ. Est-ce que de tels propos sont avérés ?



Yéya Diallo: Cette affirmation est fausse, elle est même dénudée de sens, vu l'option que le Parti socialiste a toujours pris pendant le compagnonnage avec Benno jusqu'à nos jours.



Je tiens à rappeler que la coalition Benno Bokk Yakaar est la résultante d'un partenariat théorisé par notre défunt Secrétaire général, le président Ousmane Tanor Dieng (paix à son âme). Il avait une conviction forte et certaine, sur la capacité des grands ensembles à faire bouger les lignes et à créer les conditions d'un développement socio-économique, dans un Sénégal stable, au vu de la situation sous-régionale ainsi que des enjeux et les défis auxquels notre pays doit faire face.



Le parti socialiste est resté fidèle à cette ligne politique, revendique son ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar, travaille pour la consolidation de la coalition et la réussite du Plan Sénégal émergent.



Conscient de sa responsabilité, le parti a toujours pris les bonnes mesures en ce qui concerne toutes les situations, après la consultation de ses instances régulières, qui sont les seules habilitées à discuter et à prendre les décisions auxquelles nous sommes obligés de nous soumettre. C'est cela la démocratie interne qui fait le charme de notre parti.



Concernant la candidature de Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle du 25 février 2024, le Secrétariat Exécutif National avait posé le débat après la décision salvatrice exemplaire et courageuse du Président Macky Sall, de renoncer à un troisième mandat légal.



Le parti a donné mandat ou carte blanche au premier Secrétaire général Aminata Mbengue Ndiaye, pour voir avec le président de la République et la Conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar, le meilleur choix pour l'unité et la cohésion qui nous permettront de conquérir encore le pouvoir, afin de continuer à œuvrer pour le bien des Sénégalais.



Cette résolution, elle est claire, sans ambages et elle est la seule qui engage le parti et à notre connaissance, jusqu'à aujourd’hui, le choix de ce candidat n'est pas encore dévoilé.



Pour dire juste que le camarade Aly Mané parle pour quoi, au nom de qui et pour quelle perspective ? Nous l'ignorons et je trouve que sa démarche est malsaine, inopportune et insensée.



Estimez-vous également que la plupart des maires socialistes, comme l’a encore affirmé le député Aly Mané, soutiennent la candidature d’Amadou Bâ ?



C’est encore de la manipulation et des affabulations de notre camarade Aly Mané, pour plaire ou éventuellement, pour donner des gages à des personnes. Mais il se trompe lourdement, le parti n'est la propriété de personne et je dis personne ne peut l’utiliser pour servir ses intérêts propres et personnels.



Nous sommes un parti organisé, avec des instances qui se réunissent régulièrement pour discuter, faire le suivi et participer activement à la marche du pays. Notre décision est de laisser à la Secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye, la latitude de s'occuper avec le chef de l'Etat Macky Sall, du choix du candidat pour Benno Bokk Yakaar. Dans notre parti, le crédo, c’est le respect des instances et de la cohérence politique.



Avez-vous effectivement donné carte blanche à votre Secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye ou au Président Macky Sall ?



Le Président Macky Sall a beaucoup d'estime et de considération pour le parti socialiste, son leader et ses responsables, au vu de leur loyauté, leur respect de la discipline et du travail important que le parti abat au sein de la coalition. Cette attitude est connue et acceptée de tous au sein de Benno Bokk Yakaar.



Le Président Macky Sall est un grand homme d'Etat, pondéré, lucide et engagé pour la cause du Sénégal. La Secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye, à qui nous avons donné carte blanche pour le choix du candidat de Benno au nom du Parti socialiste, trouvera la meilleure formule avec le Président Macky Sall, pour gagner d'autres belles victoires avec la coalition.



Votre porte-parole, le député Abdoulaye Wilane n’approuve pas l’idée de carte blanche à Macky Sall, il s’est plutôt prononcé pour dire qu’il revient à la base de désigner le candidat. Est-ce votre position ?



Quand nos instances ont délibéré et pris une décision, les avis personnels n'engagent que leur auteur.



Pouvez-vous, en termes clairs, dire quelle est l’option du Ps au sujet de la candidature de Benno Bokk Yakaar à la Présidentielle ?



L’option du parti socialiste reste et demeure le choix qui résultera des discussions entre la Secrétaire générale de notre parti, Aminata Mbengue Ndiaye et le président de la République, qui est aussi le président de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le moment venu, le choix sera connu et nous nous mettrons davantage au travail.