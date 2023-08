Candidature BBY: Mame Boye Diao va démissionner de ses postes nominatifs après le choix de Macky

El Hadji Mamadou Diao, plus connu sous le nom de Mame Boye Diao, actuel Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a réaffirmé sa volonté d’être candidat à la candidature de fait partie Benno Bokk Yakaar pour la prochaine présidentielle.



L’ancien directeur des Domaines a indiqué ce qu’il compte faire une fois que le Président Macky Sall fera connaître le nom du candidat qu’il a choisi pour BBY. « J’ai dit au président de la République Macky Sall que si je renonce à ma candidature, je vais renoncer à tous mes postes nominatifs et je vais retourner aux Impôts et Domaines retrouver mon poste de fonctionnaire », a-t-il affirmé lors de son entretien sur la 7TV.



De même, il compte démissionner de ses fonctions si le président de la République jette son dévolu sur lui. En effet, estime-t-il, celui qui sera choisi par l’actuel chef de l’Etat devra lui aussi démissionner et se

préparer pour la campagne électorale. Sur la situation politique nationale, Mame Boye Diao s’est désolé du fait que les politiciens ne soient plus dans l’adversité mais plutôt dans l’animosité.



Diao estime que les politiciens doivent utiliser des armes politiques en parlant de la situation de certains hommes politiques qui ont maille à partir avec la justice. Sur ce dernier point, Diao, qui a préféré être très prudent sur certains sujets touchant des opposants comme Ousmane Sonko, a soutenu que son ambition est de réformer la justice qu’il juge difficile à rendre performante.



‘’La justice n’est pas modernisée, il faut la mettre dans des conditions de performance. Il y a beaucoup de sujets à traiter qui touchent beaucoup de Sénégalais qui ont par exemple des problèmes de papiers. Et pourtant, on parle toujours des dossiers de personnalités politiques emprisonnées’’, a lancé El Hadji Mamadou Diao.



S’exprimant toujours sur les réformes, il prévoit de réformer le Conseil Supérieur de la Magistrature. Mame Boye Diao, qui est accusé d’avoir des liens d’amitié avec des opposants, répond qu’il est un humain et qu’il a le droit d’être l’ami de tout le monde.

























































dakarmatin