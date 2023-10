Casablanca: Saisie de 1,3 tonne de cocaïne cachée dans une cargaison de poissons

Un communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a indiqué que les services de la sécurité nationale avaient reçu une alerte de la part des propriétaires d’unités de distribution de poissons importés dans la ville de Casablanca concernant leur découverte de quantités d’une substance blanche soupçonnée d’être de la cocaïne à l’intérieur d’un chargement de poissons congelés importés.



La même source a ajouté que les premières inspections et les enquêtes réalisées ont révélé qu’il s’agissait d’un important chargement de poisson congelé importé par l’Espagne en provenance d’un pays d’Amérique du Sud, et qu’il contenait des quantités de cocaïne.



« Les opérations de recherche et d’inspection menées simultanément dans plusieurs magasins et entrepôts à Casablanca et ses environs ont permis de saisir un total d’une tonne et 370 kilogrammes de cocaïne », lit-on sur le communiqué.



La proclamation a conclu que les enquêtes menées par les services de la police judiciaire de Casablanca se poursuivent actuellement pour déterminer l’origine de cette cargaison de cocaïne et suivre les itinéraires d’entrée sur le territoire national, en coordination avec les canaux de coopération internationale en matière de sécurité.