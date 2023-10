Casablanca: la police coupe l’électricité et interrompt la conférence de Guy Marius Sagna et Ngagne Demba Touré

Au Maroc depuis quelques jours après une tournée en Europe, le député Guy Marius Sagna a participé à des panels contre les politiques du FMI et de la Banque mondiale, Guy Marius Sagna était ce mardi à Casablanca pour participer à une conférence organisée par les militants de Pastef établis au royaume chérifien. Il a retrouvé sur place son camarade de parti, Ngagne Demba Touré.



Cependant, quelques minutes après le début de la rencontre, la police marocaine a débarqué pour couper l’électricité et interrompre les débats.



« Quelle tragique fin que celle du dictateur Macky Sall obligé de jouer de ses relations avec le royaume du Maroc pour arrêter la conférence qui avait été autorisée à Casablanca ! La police et la gendarmerie du Maroc sont venus et l’électricité de la salle de conférence a été coupée. Nous avons demandé aux patriotes de rentrer pacifiquement », a raconté le parlementaire.





Qui ajoute: « Malgré nous, la conférence a été transformée par les patriotes du Maroc en marche – les patriotes nous accompagnant vers nos voitures – dans les rues de Casablanca avec comme slogans : « Macky Sall dictateur ! », « Sonko Président ! » ».



Guy Marius Sagna n’a pas manqué de saluer « le professionnalisme dont ont fait montre la police et la gendarmerie du royaume du Maroc qui ont discuté avec les patriotes, ont traité avec égard les patriotes et ont assuré notre protection »

















































































































