Casino c’est fini ! Pourquoi de nombreux supermarchés vont changer de nom ce week-end

Mauvaise nouvelle pour de nombreux Français. Une soixantaine de Casino, aussi bien des supermarchés et que des hypermarchés, resteront fermés ce week-end, et ce, pour une durée de quelques semaines. En effet, cette fermeture fait suite à un changement total des supermarchés implantés en France depuis 1957. Selon les informations de BFMTV samedi 30 septembre 2023, ils sont nombreux à faire peau neuve, mais pas seulement de manière esthétique. Pour cause, les Casino vont totalement disparaître pour laisser place à des Intermarché. Cette décision fait suite au rachat par Daniel Kretinsky, le milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière et le fonds britannique Attestor d'Exsangue, le groupe propriétaire des Casino. Les deux partis avaient conclu un accord en mai dernier concernant une cession à venir de 119 magasins en deux-temps. Une proposition que le groupe Exsangue n'avait pas pu refuser au vu de sa situation financière. Les magasins Casino sont embourbés dans une immense dette. Les concurrents avaient donc promis l'apport de 1,2 milliard d'euros d'argent frais puis une reprise de 5 milliards de la dette.



Un changement notable



La cession est donc répartie en deux groupes. Une première vague de 59 établissements qui doivent être complètement transformés, dont 10 dès samedi 30 septembre 2023. Cela concerne donc trois magasins en Auvergne-Rhône-Alpes (Albertville, Chasse-sur-Rhône, Vals-près-le-Puy), quatre en Bourgogne-Franche-Comté (Besançon, Chalon-sur-Saône, Fontaine-lès-Dijon, Lons-le-Saunier), un en Centre-Val de Loire (Tours La Riche), un dans les Hauts-de-France (Amiens), un en Nouvelle-Aquitaine (Poitiers). La première ouverture est prévue pour le mercredi 4 octobre 2023. La seconde vague devrait avoir lieu "dans les trois ans à venir, conformément aux accords conclus avec Intermarché" comme l'avait assuré la direction des enseignes Casino à l'AFP à la mi-septembre 2023. Un changement notable pour le groupe, mais accueilli plus froidement par les salariés qui craignent d'avoir à court, de moins bonnes conditions de travail. Pour cause, Intermarché ne bénéficie pas d'une politique sociale unique, mais propre à chaque patron de magasin.