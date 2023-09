Ce que le face à face Macky - Dione a donné

Votre quotidien Bès Bi Le Jour avait bien dit, dans son édition du mardi 12 septembre qu’à la suite du Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Abdoulaye Daouda Diallo, l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne devrait être reçu le même jour. Pour des raisons de calendrier présidentiel, cette audience tat attendue n’a pas eu lieu. Finalement, c’est ce mercredi dans la soirée que les deux responsables et non moins très proches se sont rencontrés.

C’est l’ancien chef du Gouvernement himself qui, au téléphone, a fait savoir à Emedia qu’il a été reçu par le chef de file de la coalition Benno bokk yaakaar, le Président Macky Sall. Pour Boun Abdallah Dionne, l’audience a eu lieu dans une atmosphère amicale et cordiale mais franche. « Je lui ai renouvelé mon engagement qui transcende le contexte politique du moment. Lui ai exprimé toutes mes réserves par rapport au choix qui a été fait quant à la candidature de Benno aux élections présidentielles du 25 février 2024 », laisse-t-il entendre au téléphone.

Et Mahammed Dione de conclure : « J’aviserais prochainement et partagerais ma décision avec le peuple sénégalais ». Affaire à suivre.

M. THIOBANE

14 septembre 2023