Cérémonie officielle du Grand Magal de Touba/ Antoine Félix Diome: « Mbiru Seriñ Touba Lu Sottila… »

La cérémonie officielle du Grand Magal de Touba s’est tenu ce mardi en présence du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Antoine Félix Diome. C’est au domicile de Serigne Fallou Mbacké , en face de la grande mosquée que s’est tenue la cérémonie. Une forte délégation a accompagné le ministre de l’intérieur qui a pour sa part salué l’organisation de cette 129e célébration de Cheikh Ahmadou Bamba.



Plus de 100 délégations gouvernementales, du corps diplomatique et d’autres invités venant du monde entier ont été dépêchées pour passer ces moments de communion et de recueillement. Elles ont été toutes citées et remerciées sous la présence du porte-parole du Khalife général des Mouride.



En présence du porte-parole du Khalife général, le ministre de l’intérieur, prenant la parole se réjouit encore d’avoir assisté à cette cérémonie qui met un terme à la 129e édition pour la célébration du Magal de Touba. « Nous rendons grâce à Dieu. Cheikh Ahmadou Bamba a toujours rendu grâce au Tout Puissant à travers ses écrits. Même dans les circonstances les plus critiques, il s’en remettait à Dieu. Et cette célébration du Magal, le prouve à suffisance. Nous nous joignons au Khalife en ces moments de grâce.







Selon le ministre de l’intérieur, il y’a d’autres dimensions de ce Grand Magal qu’il faut magnifier: économiques et sociales. Toutefois , le ministre et chef de la délégation a rappelé que le Président l’a instruit, avec ses équipes, de faire le travail nécessaire pour bien passer le Magal. « Nous savons que cette célébration a coïncidé avec la période de l’hivernage. Malgré la pluie, nous nous sommes remis à Dieu. Nous savons tous que le Président Macky Sall a beaucoup fait pour la ville de Touba: Illa Touba, l’assainissement, avec la deuxième phase de 23 milliards, pour la santé, l’hôpital Cheikhoul Khadim. D’ailleurs, il y’a des gens qui viennent de Dakar pour se soigner ici à Touba » se réjouit le ministre de l’intérieur, satisfait : « Mbirou Serigne Touba, Lou Sotti la Ba parei… (Cheikh Ahmadou Bamba a déjà réussi sa mission) » a indiqué Antoine Félix Abdoulaye Diome.



Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique est accompagné dans cette cérémonie par Sokhna Fatou Diane GUEYE ministre de la femme, Gallo Bâ, ministre de la fonction publique Abdou Karim Fofana, Abdoulaye Ndiaye, ministre de l’artisanat et Birame Faye, ministre auprès du ministère de l’intérieur chargé de la sécurité de proximité.