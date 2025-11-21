Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Cheikh Bara Ndiaye : « Diomaye poursuit son bras de fer avec Sonko et le trahira bientôt »

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 21 Novembre 2025 à 07:57 modifié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 13:59

Invité sur le plateau de Walf Tv, le député Cheikh Bara Ndiaye de Pastef a fait de terribles révélations sur le duo Sonko-Diomaye. Ses affirmations, pour ne pas dire effarantes révélations, sont en train de jeter le trouble au sein de la formation politique au pouvoir, surtout parmi les militants dont certains ne savent plus à quel saint se vouer.


Cheikh Bara Ndiaye : « Diomaye poursuit son bras de fer avec Sonko et le trahira bientôt »
Une nouvelle émission de « Taku Show » diffusée hier, sur Walf, a fini d’affoler la toile, non sans occuper, depuis lors, les débats un peu partout.

Cheikh Bara Ndiaye, qui abhorre la langue de bois, a commenté l’actualité politique, ce que d’aucuns appellent prosaïquement « la crise au sommet de l’État » sur le plateau de Sa Ndiogou et Cie. Ce numéro, qui a été, pourrait-on dire, un round-up de la « guerre larvée au sommet de l’État » a notamment été marqué par la prise de position cash du « marabout-député ». Qui, tout au long de l’émission, a pris fait et cause pour son mentor politique Ousmane Sonko.

À en croire le député de Pastef, l’actuel locataire du convoité Palais de l’avenue Roume reste toujours campé sur sa position. C’est-à-dire qu’il persiste dans sa volonté de faire d’Aminata Touré dite Mimi la coordonnatrice de la coalition « Diomaye président ». Or, lors du Téra meeting du 8 novembre dernier, Ousmane Sonko avait réaffirmé avec force que la dame Aïda Mbodj est et demeure la vraie coordonnatrice de cette coalition qui avait conduit Diomaye à la victoire contre le candidat de Macky Sall à la présidentielle dès le premier tour.

Selon le député, Diomaye prépare un coup d’état contre Ousmane Sonko. Selon lui, Diomaye cherche à créer un parti dans le parti. Ce qui ouvre la porte aux transhumants potentiels, perspective que les pastéfiens ont toujours refusé d’admettre. En 18 mois au pouvoir, c’est la première fois que des transhumants sont acceptés dans Pastef, une pilule difficile à avaler pour une bonne partie des militants.

Diomaye prépare un parti parallèle

Cheikh Bara affirme que Diomaye n’a nommé à ses côtés que des alliés de Pastef et non de véritables « pastéfiens ».

À ses yeux, les seuls « patriotes » nommés par Diomaye n’occupent que des postes de PCA, et pas de DG. Même le gouvernement, dit-il, est un groupe de gens favorables à Diomaye et non pas à Sonko. Et d’affirmer en le martelant, que l’actuel premier ministre ne connaît pas les numéros de téléphone personnels de la plupart des ministres. « Or, c’est Sonko qui est le chef du parti qui lui a fait gagner l’élection présidentielle. Aujourd’hui, Diomaye cherche une nouvelle coalition que Pastef ne dirigera pas. Et c’est cette pilule que les partisans de Sonko trouvent trop amère à leur goût » laisse t’il entendre avant de renchérir : « Pour beaucoup de Pastéfiens, Diomaye veut affronter Ousmane Sonko dans une guerre ouverte pour se présenter en 2029 à l’élection présidentielle sous la bannière d’une nouvelle coalition. Et avec le soutien d’anciens responsables de l’Apr ».

Cheikh Bara estime que la nouvelle coalition autour de Diomaye est une manière de préparer la prochaine élection présidentielle.

Selon lui, celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif veut diviser Pastef en deux camps : l’un favorable à Sonko et un autre camp qui lui serait favorable.

« Au camp qui lui sera favorable, il ajoutera les transhumants en provenance de l’Apr. C’est uniquement pour cette raison, selon Cheikh Bara Ndiaye que Diomaye a choisi de faire de Mimi Touré la coordonnatrice de sa nouvelle coalition à la place de Aïda Mbodj. Parce qu’il sait que Aïda Mbodj est fidèle à Sonko et que Mimi est capable d’affronter ce dernier qu’il a choisi la transhumante qui est détestée par l’Apr, vomie par le Pds et indésirable par les vrais pastéfiens » soutient-il.

Toutes les révélations du député sont parties de l’audience que le président de la République a accordée au bureau politique de Pastef pour arrondir les angles après sa décision controversée. Au sortir de cette réunion, les membres du bureau politique ont affirmé que tout est rentré dans l’ordre, qu’il n’y avait plus de divergence entre les deux leaders. Pourtant, il n’avait pas renoncé à son schéma initial qui était de dégommer Aïda Mbodj au profit de Mimi Touré, schéma qu’avait rejeté le bureau politique dans un premier temps, mais qui a été accepté après l’audience avec Diomaye.

Pour Cheikh Bara, c’est comme s’ils avaient ravalé leur vomi. « Hier, ils étaient contre la décision de Diomaye et favorables à celle affirmée par Sonko le 8 novembre, mais après avoir rencontré Diomaye ils ont dit « alhamdoulillah » au sortir de l’audience » martèle le « marabout ».

Cheikh Bara pense qu’ils auraient dû dire « Ahouzoubillah » en sachant qu’une trahison était en cours d’exécution. La trahison, selon lui, c’est que le bureau politique n’aurait pas dû donner un blanc-seing au président au détriment de la décision du chef de leur parti, Ousmane Sonko en l’occurrence.

« Est-ce à dire qu’ils étaient motivés à dire à Diomaye que c’est seule la décision de Sonko qui fait foi mais que lorsqu’ils ont été en face de Diomaye ils ont eu peur de lui au point d’avaler toutes les salades qu’il leur a raconté ? » se demande-t-il. « Car, poursuit-il le même bureau politique avait pondu un communiqué qui réaffirmait son accord avec la décision de Sonko, mais s’est rétracté en acceptant la proposition de Diomaye après l’avoir rencontré. »

Cheikh Bara Ndiaye fustige cette démarche qu’il trouve contraire aux valeurs de Pastef qui n’a qu’un seul chef, en l’occurrence Ousmane Sonko.

Le député est convaincu que Diomaye poursuit un bras de fer avec Sonko et qu’il utilise la naïveté des membres du bureau politique pour noyer le poisson en leur disant qu’au final, « Diomaye moy Sonko Sonko moy Diomaye ».

De la poudre pour Cheikh Bara Ndiaye qui reste convaincu que Diomaye est en train de ruser pour faire passer Sonko pour le méchant et lui-même pour le bon samaritain.

« En laissant croire que les nuages se sont dissipés entre lui et son chef de parti par cette belle formule, il tente ainsi de mettre les pastéfiens de son côté afin qu’ils acceptent sa nouvelle coalition les doigts dans le nez. Mais, c’est le contraire qui est en train de se produire. La plupart des pastéfiens ne croient pas qu’il soit sincère » dixit « Cheikh bi ». Il donne pour exemple les « patriotes » jetés en prison pour avoir dit du mal de Macky Sall et les « apéristes » libérés alors qu’ils insultaient Sonko.

« Même cas de figure pour les apéristes mis en cause pour des faits de détournement qui ont été relâchés, mis sous bracelets électroniques tandis que d’autres ont pris la poudre d’escampette » lâche t’il.

Pour lui, tout cela est orchestré par Diomaye pour se rapprocher de l’Apr et renforcer son pouvoir face à Ousmane Sonko qui est devenu son principal adversaire dans le parti, malgré leur amitié de façade.

Cheikh Bara Ndiaye théorise l’idée selon laquelle, Diomaye s’est beaucoup rapproché des militants et responsables de l’Apr pour pouvoir ouvrir les hostilités contre Ousmane Sonko et se démarquer des ultras de Pastef qui passeront pour des semeurs de trouble alors que lui serait estampillé le « réconciliateur » entre tous les Sénégalais, quel que soit leur appartenance politique.

« Il joue donc la carte du « bon », donc lui, et du « méchant » Ousmane Sonko. Dans le but bien compris de le trahir sans en avoir l’air. Une stratégie politique machiavélique mais un complot éventé par les pastéfiens avant sa commission. Si Sonko tombe dans le piège et accepte cette sorte de main tendue fraternelle, il court vers sa perte car pour les prochaines élections, locales et législatives, Diomaye se présentera sous la bannière de sa nouvelle coalition de transhumants en marginalisant Pastef qui n’aura aucun élu car n’ayant présenté aucun candidat. Un scénario catastrophe pour Sonko s’il ne réagit pas politiquement avant cette occurrence » conclut-il.

Mamadou L. Ndiaye



ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 18 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 18 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 13 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 13 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 27 10 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 27 10 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

Le rappeur "Koutay" membre de l'ex groupe 'Bamba J Fall" n'est plus !

Le rappeur "Koutay" membre de l'ex groupe 'Bamba J Fall" n'est plus !

L’influençeuse Eva Séduction, vendeuse de produits éclaircissants décédée

L’influençeuse Eva Séduction, vendeuse de produits éclaircissants décédée

En prélude au Grand Magal,les préparatifs vont bon train chez Sokhna Moumy Kébé à Touba

En prélude au Grand Magal,les préparatifs vont bon train chez Sokhna Moumy Kébé à Touba

Scandale du siège du HCCT, gestion du Patrimoine bâti de l’Etat- Revivez la sortie médiatique du DG de la SOGEPA SN, Elimane Pouye !

Scandale du siège du HCCT, gestion du Patrimoine bâti de l’Etat- Revivez la sortie médiatique du DG de la SOGEPA SN, Elimane Pouye !

Décès de Fallou Torino- Encore une grosse perte pour Waly Seck et sa famille !

Décès de Fallou Torino- Encore une grosse perte pour Waly Seck et sa famille !

Jimi Mbaye Dogo (Hommage du Super Etoile de Dakar)

Jimi Mbaye Dogo (Hommage du Super Etoile de Dakar)

Le discret et friqué Abo Seck devient papa !

Le discret et friqué Abo Seck devient papa !

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747