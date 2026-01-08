7 morts à Farafenni : Les blessés de l'accident évacués à Dakar par voie aérienne (sapeurs-pompiers)

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Sénégal (BNSP) a publié un communiqué sur le terrible accident de la circulation survenu ce mercredi 7 janvier 2026 à Farafenni, en territoire gambien, qui a coûté la vie à sept personnes de nationalité sénégalaise.

Selon le Commandant Yatma Dièye, Chef de la Division Informations et Relations Publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, les secours ont été sollicités dans des circonstances exceptionnelles impliquant des ressortissants sénégalais à l'étranger.

« Les secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Sénégal, précisément le secteur d'intervention du Groupement d'incendie et de secours numéro 3 qui couvre les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine, ont été alertés ce jour, mercredi 7 janvier 2026, aux environs de 11h30 pour une évacuation sanitaire de blessés de nationalité sénégalaise, suite à un accident de la circulation routière à Farafenni, un territoire gambien », a-t-il déclaré dans un communiqué transmis à Seneweb.

Face à la gravité de la situation, les autorités des sapeurs-pompiers ont immédiatement mobilisé d'importants moyens humains et matériels. « À ce titre, le lieutenant-colonel Erasme Sambou, commandant le Groupement d'incendie et de secours numéro 3, a engagé des moyens conséquents pour la prise en charge effective des victimes », a précisé le Commandant Diéye.

Arrivés sur les lieux du drame, les secours ont découvert une scène d'une grande violence. « Deux véhicules de transport en commun, dont un de type minicar et un bus, sont entrés en collision », a expliqué le porte-parole de la BNSP.

Le Commandant Yatma Dièye a communiqué un bilan provisoire particulièrement tragique de cet accident : « Le bilan provisoire fait état de 15 victimes, dont 7 personnes qui ont perdu la vie.

Sur les 7 décédés, deux sont dans un état non identifiable. Sept blessés graves, un blessé léger. »

Le transport des corps sans vie

Concernant la prise en charge des dépouilles, les sapeurs-pompiers ont procédé à leur évacuation vers les structures hospitalières sénégalaises. « S'agissant des corps sans vie, six ont été transportés et déposés à l'hôpital de Kaolack, un corps sans vie a été déposé à Nioro », a indiqué le Commandant Diéye.

L'évacuation et le traitement des blessés se sont déroulés en deux temps, compte tenu de la gravité variable de leurs blessures et de la nécessité d'agir rapidement.

« Pour la prise en charge des blessés, dans un premier temps, deux blessés, dont un grave et un dans un état léger, ont été transportés à l'hôpital général de Farafenni. Six blessés graves ont été transportés à la clinique Nemban de Bakau », a détaillé le porte-parole des sapeurs-pompiers.

La seconde phase de l'évacuation a nécessité une coordination avec les plus hautes autorités de l'État : « Dans un second temps, les autorités sénégalaises ont pris toutes les dispositions nécessaires pour une évacuation sanitaire par voie aérienne des blessés vers Dakar », a-t-il ajouté.

Le Commandant Yatma Dièye a conclu son intervention par un message empreint d'émotion et de responsabilité. « Nous nous inclinons devant la mémoire des décédés, prions pour un prompt rétablissement des blessés. Par la même occasion, nous invitons tous les usagers de la route à davantage faire preuve de prudence, avec un strict respect du code de la route. »















































seneweb