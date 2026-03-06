Cheikh Oumar Diagne placé en garde à vue (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Dakérppste est en mesure de révéler que Cheikh Oumar Diagne est au moment où ces lignes sont écrites, en position de garde à vue dans les locaux de la Sureté Urbaine de Dakar.
Pour rappel, convoqué ce vendredi matin par les limiers de la SU, sous la coupe du commissaire Ismaila Goudiaby, il a joué au chat et à la souris avec les éléments envoyés hier chez lui aux fins de lui remettre sa convocation. Bref, il avait organisé sa disparition éteignant son téléphone.
Sachant qu'il ne pouvait pas échapper à Dame Justice, il s'est présenté ce vendredi à la SU. Entendu sur procès verbaux, il a été placé en GAV
Cette procédure fait suite à des déclarations publiques visant Ousmane Sonko. Les autorités somment Diagne, ainsi que l'avocat Me Moussa Diop également convoqué, de prouver leurs accusations.
Pour rappel, convoqué ce vendredi matin par les limiers de la SU, sous la coupe du commissaire Ismaila Goudiaby, il a joué au chat et à la souris avec les éléments envoyés hier chez lui aux fins de lui remettre sa convocation. Bref, il avait organisé sa disparition éteignant son téléphone.
Sachant qu'il ne pouvait pas échapper à Dame Justice, il s'est présenté ce vendredi à la SU. Entendu sur procès verbaux, il a été placé en GAV
Cette procédure fait suite à des déclarations publiques visant Ousmane Sonko. Les autorités somment Diagne, ainsi que l'avocat Me Moussa Diop également convoqué, de prouver leurs accusations.