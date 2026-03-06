Cheikh Oumar Diagne placé en garde à vue (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Dakérppste est en mesure de révéler que Cheikh Oumar Diagne est au moment où ces lignes sont écrites, en position de garde à vue dans les locaux de la Sureté Urbaine de Dakar.



Pour rappel, convoqué ce vendredi matin par les limiers de la SU, sous la coupe du commissaire Ismaila Goudiaby, il a joué au chat et à la souris avec les éléments envoyés hier chez lui aux fins de lui remettre sa convocation. Bref, il avait organisé sa disparition éteignant son téléphone.



Sachant qu'il ne pouvait pas échapper à Dame Justice, il s'est présenté ce vendredi à la SU. Entendu sur procès verbaux, il a été placé en GAV



Cette procédure fait suite à des déclarations publiques visant Ousmane Sonko. Les autorités somment Diagne, ainsi que l'avocat Me Moussa Diop également convoqué, de prouver leurs accusations.





