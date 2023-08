"Chemin de la Libération" : Le préfet interdit la marche de Guy Marius et Cie

Guy Marius Sagna et «Les forces vives du Sénégal » avaient annoncé une marche pacifique ce samedi. La manifestation risque de ne pas avoir lui. Le préfet de Dakar a décidé de l’interdire.



«Est interdite la marche projetée le samedi 19 août 2023, de 16 heures à 19 heures, sur l'itinéraire ‘‘Place de la Nation - Rond-point Rts’’, par Messieurs Ousmane Wade, Souleymane GUEYE et Aliou Gérard Koita, au nom d'une structure dénommée ‘‘Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (Frapp)», a déclaré Mor Talla Tine, le préfet de Dakar.



Menaces de troubles à l'ordre public et l’entrave à la libre circulation des personnes et des biens sont les deux arguments fournis par l’autorité préfectorale pour expliquer sa décision







































































































































igfm