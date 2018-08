Chine : polémique après des propos jugés racistes visant le footballeur franco sénégalais Demba Ba

L'ancien attaquant franco-sénégalais de Chelsea Demba Ba, qui évolue désormais au Shangaï Shenhua, a été victime d'insultes et mêlé à une altercation lors d'un match du Championnat chinois. L'incident, décrit comme raciste, a provoqué une vive polémique en

Un échange très tendu a opposé l'avant-centre international, en colère, au milieu de terrain chinois du Changchun Yatai, Zhang Li, provoquant un début d'échauffourées entre joueurs. L'altercation a eu lieu autour de la 76ème minute de la rencontre de la 16ème journée de Super League (1-1) tenue à Changchun (nord-est).

Plusieurs médias chinois ont fait état du caractère raciste des propos visant Demba Ba. "J'ai appris qu'un joueur du Yatai a employé des mots d'insultes envers lui [Ba]", a reconnu l'entraîneur du Shenhua Wu Jingui, dans des propos relayés par son club. "Partout dans le monde, il a été souligné qu'il ne doit pas y avoir de discours insultants envers les sportifs noirs." "La Super League chinoise a des joueurs de plusieurs couleurs de peau. Nous devons respecter nos adversaires et il doit n'y avoir aucune discrimination", a-t-il poursuivi.

L'attaquant de 33 ans a plus tard dans la soirée retweeté un message exhortant la Fédération chinoise à "prendre de sérieuses sanctions disciplinaires" contre Zhang Li. L'ouverture d'une enquête sur ces faits a été réclamée sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux. Demba Ba, formé en France mais qui s'est révélé en Allemagne à Hoffenheim (2007-2011), a connu un premier passage au Shanghaï SIPG entre 2015 et 2016 avant d'y retourner en juillet.

