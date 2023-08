Cite Keur Goorgui / Chez Ousmane Sonko : Le concert de casserole" DIAZAKALISER "par les Habitants

Le concert de casserole lancer par le FRAPP ce samedi 26 août 2023 à 20H30 pour exiger la libération de tous les détenus politiques, notamment Ousmane Sonko Maire de Ziguinchor et leader de l'ex parti PASTEF, n’a fait aucun effet, puisqu'aucun bruit de casserole ou klaxon n’a été entendu dans les rues de Dakar notamment à Sacré Cœur et à cité Keur gorgui ou nous avons fait un tour.





Le concert casserole de FRAPP a été simplement et purement « DIAZAKALISER » par les populations notamment dans ces deux quartiers que nous avons cités tantôt ainsi que les automobilistes.































































dakaractu