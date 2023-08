Cité Keur Gorgui : Deux (2) dalles se sont effondrées au 10e étage d’un immeuble

Deux dalles se sont effondrées au 10ème étage d’un immeuble en construction à la cité Keur Gorgui, ce dimanche. Quatre personnes ont été blessées, lors de l’effondrement. Deux d’entre elles, se trouvent dans un état grave.



L’incident s’est déroulé ce dimanche vers 16 heures, pendant que les ouvriers et les maçons travaillaient pour le coulage de l’immeuble. Ainsi, les conséquences sont moins graves que redoutées.



Le bilan fait état de quatre blessés au total, dont deux sont dans un état grave. Les Sapeurs-pompiers ont secouru les blessés et les ont transportés à l’hôpital. Et, les personnes avec des blessures légères sont restées sur le chantier.

















































































































