Cité Mixta : Des prostituées et leur patronne, arrêtées

La Brigade de Recherches de la Section des mœurs du commissariat de Dakar, a arrêté un groupe de jeunes filles qui, manifestement, s’adonnaient à la prostitution clandestine à la Cité Mixta. Ces dernières, sont tombées en même temps que leur patronne, Y. Diémé, 31 ans, informe "Libération".



Le journal indique que les mises en cause ont été retrouvées dans un immeuble R+3. Elles proposaient leurs charmes via un site internet dédié, très réputé et sur Tik Tok. Leurs publications, qui incitent les internautes à les contacter, sont illustrées de photos et légendes aguicheuses, à caractère pornographique.