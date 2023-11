Claude Pivi en fuite ! Dadis, Thiegboro et Blaise Gomou renvoyés en prison (État-major des Armées)

Rédigé par Dakarposte le Samedi 4 Novembre 2023 à 20:39

Guinéematin- À travers un communiqué publié dans l’après-midi de ce samedi, 4 novembre 2023, le chef d’État-major Général des Armées a confirmé que le capitaine Moussa Dadis Camara et les Colonels Thiegboro et Blaise Gomou ont été repris et déjà réincarcérés à la maison centrale de Conakry ! Mais, précise le Général Ibrahima Sory Bangoura, le Colonel Claude Pivi est toujours introuvable…



Ci-dessous, le communiqué du Chef d’État-major Général des Armées :