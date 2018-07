Comment l’Elysée répond à la polémique de l'affaire Benalla

Le badge d’accès à l’Assemblée nationale



Le logement de fonction du quai Branly

Le cas Gérard Collomb

Appelé à s’exprimer devant les députés lundi à 10 heures, puis devant les sénateurs mardi à 17 heures 45, le ministre de l’Intérieur semble pris dans l’œil du cyclone. Si certains parlementaires estiment que son rôle dans l’affaire n’est pas forcément déterminant, voyant plutôt la source du problème directement à l’Elysée, Gérard Collomb sera néanmoins le premier membre du gouvernement à être formellement auditionné en commission parlementaire dans cette affaire. Selon l’entourage du chef de l’Etat, l’ancien maire de Lyon n’est toutefois pas remis en cause. Tandis que nos confrères du Monde ont révélé qu’Alexandre Benalla disposait d’un logement de fonction situé quai Branly, l’Elysée assure que cette demande était en cours depuis longtemps. "Ce n'est pas une question de hiérarchie", ajoute l’entourage du président de la République. "Un tel logement peut être attribué pour une nécessité de services ou des questions de disponibilité." La présidence précise également qu’Alexandre Benalla recevait un salaire de 7113 euros brut mensuels. Ce samedi, le député LR Marc Le Fur a révélé, devant l’hémicycle, qu'Alexandre Benalla bénéficiait d'un badge avec "un accès super privilégié" à l'Assemblée Nationale. De quoi raviver les tensions déjà grandes ces dernières heures au Palais Bourbon. Interrogé à ce sujet, l’entourage d’Emmanuel Macron affirme qu’il est "normal que des collaborateurs du président aient un badge", ajoutant que le rôle d’Alexandre Benalla pouvait, par exemple, être d'assurer le lien avec les élus.

Vendredi, à l’instar de Paris-Normandie ou Libération, plusieurs médias ont confronté l’exécutif à ses contradictions en apportant la preuve de la présence d’Alexandre Benalla sur plusieurs événements de premier plan, et ce alors que le "Monsieur Sécurité" du chef de l’Etat devait avoir été rétrogradé. "Avant, il s'occupait de l’organisation et de la logistique du président sur les déplacements et, en plus, coordonnait les services de sécurité", explique l’entourage d’Emmanuel Macron. "Ensuite, il s'est occupé des événements au palais de l’Elysée, avec des missions d’intendance."Quid, dès lors, des clichés le montrant lors d’une visite privée à Giverny ou lors des festivités du 14-Juillet ? "Sa rétrogradation a enlevé une ressource", répondent les proches du chef de l’Etat, précisant que la présidence a pu faire appel à Alexandre Benalla "à titre exceptionnel".