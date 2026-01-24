Dakarposte.com - Le site des scoops
Comment les Européens ont serré les rangs pour défendre le Groenland face à Trump

Rédigé par Dakarposte le Samedi 24 Janvier 2026 à 08:53 modifié le Samedi 24 Janvier 2026 - 16:01

La menace choc de Donald Trump d'imposer des droits de douane pour s'emparer du Groenland a déclenché une course effrénée contre la montre pour éviter l'effondrement de l'alliance transatlantique.


Comment les Européens ont serré les rangs pour défendre le Groenland face à Trump
Bien que meurtri, le lien qui unit l'Europe et les États-Unis depuis 80 années ininterrompues vit encore aujourd'hui.

C'est le message que les dirigeants européens, visiblement soulagés, ont fait passer à l'issue d'une semaine extraordinaire qui a dangereusement rapproché les deux rives de l'Atlantique d'une guerre commerciale totale et calamiteuse à propos de l'avenir du Groenland.

Pendant cinq jours, Donald Trump a tenu le continent en haleine avec sa menace choc d'imposer des droits de douane supplémentaires de 10 % à huit pays européens, tous membres de l'OTAN, pour tenter d'obtenir par la force l'acquisition de l'île semi-autonome riche en minerais qui appartient au Royaume du Danemark.

"Ce tarif sera dû et payable jusqu'à ce qu'un accord soit conclu pour l'achat complet et total du Groenland", a écrit M. Trump dans son désormais célèbre message.

L'indignation a été assourdissante. Des présidents et des premiers ministres se sont exprimés à l'unisson pour soutenir la souveraineté du Danemark et dénoncer ce qu'ils considéraient comme un chantage flagrant de la part d'un président désireux de remodeler l'ordre mondial selon sa propre vision.


"Aucune intimidation ni menace ne nous influencera", a déclaré le président français Emmanuel Macron.

Cette première vague de condamnations a été suivie d'une course effrénée contre la montre pour convaincre M. Trump d'abandonner son programme d'annexion et de sauver la relation transatlantique - et pour se préparer à riposter si le pire devait se produire.

Les ambassadeurs de l'UE se sont réunis dimanche, le lendemain du message de M. Trump sur les réseaux sociaux, pour commencer à se préparer pour le 1er février, date à laquelle les droits de douane de 10 % devaient entrer en vigueur.

La France a pris les devants en appelant publiquement à l'activation de l'instrument de lutte contre la coercition (en anglais), qui permettrait d'exercer de vastes représailles dans de nombreux secteurs économiques. Conçu à l'origine pour la Chine, cet instrument n'a jamais été utilisé, pas même lors des négociations commerciales de l'année dernière avec la Maison-Blanche, au cours desquelles Donald Trump n'a eu de cesse de faire monter les enchères pour amener les Européens à faire des concessions de grande ampleur.


À l'époque, les États membres étaient très partagés sur la manière de réagir, la France et l'Espagne prônant l'offensive, l'Italie et l'Allemagne le compromis. Mais cette fois-ci, la situation était différente, radicalement différente.

M. Trump n'appliquait plus de droits de douane pour rééquilibrer les flux commerciaux et stimuler l'industrie manufacturière nationale, raisons qu'il avait invoquées lors de son "Jour de la libération" au printemps 2025. Cette fois, il cherchait à appliquer des droits de douane pour s'emparer du territoire d'un allié.

"Nous plonger dans une dangereuse spirale descendante ne ferait qu'aider les adversaires que nous sommes tous deux si déterminés à tenir à l'écart de notre paysage stratégique", a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, dans un discours prononcé à Davos. "Notre réponse sera donc sans faille, unie et proportionnelle.



La dimension sans précédent du défi a pesé lourdement sur les capitales, qui ont rapidement accepté la perspective de représailles effectives. Le contraste est saisissant avec les divisions politiques et les réserves qui ont émaillé les négociations de 2025.

Les diplomates à Bruxelles ont parlé d'une détermination collective à endurer la douleur économique au nom de la défense du Groenland, du Danemark et de la souveraineté de l'ensemble de l'Union. Une liste détaillée de mesures de rétorsion d'une valeur de 93 milliards d'euros a été mise sur la table pour être introduite dès l'entrée en vigueur des droits de douane supplémentaires de Trump.

Parallèlement, le Parlement européen, furieux de l'ultimatum de Trump, a voté pour retarder indéfiniment la ratification de l'accord commercial entre l'UE et les États-Unis, bloquant ainsi les avantages tarifaires nuls pour les produits fabriqués aux États-Unis sur lesquels Mme von der Leyen et M. Trump s'étaient mis d'accord en juillet.



Pousser et tirer


Pourtant, tout en serrant les rangs et en s'opposant à l'expansionnisme de M. Trump, les dirigeants européens ont fait comprendre à tous ceux qui les écoutaient que la diplomatie était leur option préférée pour maintenir l'alliance transatlantique en vie.

"Nous voulons éviter toute escalade dans ce conflit si possible", a déclaré le chancelier allemand Friedrich Merz. "Nous voulons simplement essayer de résoudre ce problème ensemble."

Les Européens ont commencé à chercher une "bretelle de sortie", comme l'a dit avec justesse le président finlandais Alexander Stubb, afin d'éviter un véritable affrontement, de sauvegarder le Groenland et de permettre à M. Trump de remporter une sorte de victoire. Le Premier ministre italien Giorgia Meloni a suggéré que M. Trump avait peut-être mal compris l'objectif de la mission de reconnaissance envoyée sur l'île, qu'il a citée dans son message social pour justifier sa menace d'imposer des droits de douane de 10 %.

Dans un premier temps, les ouvertures diplomatiques sont restées lettre morte. Mme Von der Leyen et M. Merz ont tenté de rencontrer M. Trump à Davos, mais malgré les spéculations qui allaient bon train, les rencontres bilatérales n'ont jamais eu lieu. Entre-temps, M. Trump a divulgué un SMS de M. Macron dans lequel le dirigeant français lui dit : "Je ne comprends pas ce que vous faites au Groenland".

Le texte, dont l'authenticité a été confirmée par une source de l'entourage du président français, proposait également un sommet du G7 avec "les Russes en marge", une proposition qui a immédiatement fait froncer les sourcils compte tenu de la stratégie commune de l'Europe visant à isoler le Kremlin au niveau international.




Alors que les tensions ne cessent de croître, M. Trump est monté sur la scène du Forum économique mondial et a réitéré son désir de s'emparer du Groenland, qu'il a parfois qualifié d'"Islande".

"Nous voulons un morceau de glace pour la protection du monde, et ils (les Européens) ne veulent pas nous le donner", a-t-il déclaré devant la salle comble de Davos. Ils ont le choix : vous pouvez dire "oui" et nous vous en serons très reconnaissants, ou vous pouvez dire "non" et nous nous en souviendrons.

Cependant, M. Trump a également déclaré qu'il ne souhaitait pas recourir à la force militaire pour réaliser ses desseins territoriaux, ce qu'il avait auparavant refusé d'exclure. Les Européens ont rapidement saisi la nuance et espéré qu'une ouverture était sur le point d'émerger.

Ce discours a permis au secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui s'était fait discret dans la spirale de la crise, de rencontrer M. Trump à Davos et de conclure ce que les deux hommes ont appelé un "accord-cadre" pour renforcer la sécurité au Groenland et dans l'ensemble de la région arctique.


L'accord, dont les détails n'ont pas encore été rendus publics et font l'objet de discussions ultérieures, est la "rampe de sortie" que les alliés attendaient désespérément : Trump a confirmé qu'il n'appliquerait plus de droits de douane et qu'il ne chercherait plus à s'approprier le Groenland.

Lorsque les dirigeants européens se sont réunis à Bruxelles jeudi pour un sommet d'urgence convoqué en réaction à l'épreuve de force, l'atmosphère avait changé.

Les premiers ministres se sont serré la main et se sont tapé dans le dos avec un large sourire. À leur arrivée, ils ont déclaré aux journalistes que le lien transatlantique était trop précieux pour être rompu en une semaine.

Le répit dans la salle était palpable, malgré un sentiment d'agitation et de confusion qui planait dans l'air - et les craintes persistantes que la fixation de M. Trump sur le Groenland ne revienne.

"Nous restons extrêmement vigilants et prêts à utiliser nos outils en cas de nouvelles menaces", a déclaré M. Macron, saluant l'unité affichée par l'Europe.

Le matin suivant le sommet, la Première ministre danoise Mette Frederiksen a rencontré Mark Rutte à Bruxelles et s'est ensuite rendue à Nuuk pour dissiper l'impression que l'accord-cadre serait rédigé sans le consentement du Danemark ou du Groenland


D'une certaine manière, la chaîne des événements s'est terminée comme elle avait commencé, les Européens appelant les États-Unis leur plus proche allié et s'engageant à travailler ensemble pour relever les défis mondiaux.

Mais sous la surface, une douloureuse remise en question était en cours.

Les Européens ont passé l'année dernière à se démener pour contenir la politique étrangère mercurienne de M. Trump, observant avec incrédulité ses projets commerciaux avec le Kremlin, ses sanctions à l'encontre des juges de la Cour pénale internationale, la destitution de Nicolás Maduro au Venezuela et l'élargissement du Conseil de la paix , ostensiblement mis en place pour gérer la bande de Gaza après la guerre, pour en faire un rival des Nations unies.

Si ces actions perturbatrices ont été plus ou moins bien tolérées, la poursuite musclée de Trump contre le Groenland s'est avérée trop lourde à supporter. Pour beaucoup, la menace tarifaire a dépassé les bornes et créé un précédent, même si elle a finalement été retirée.

Le coup de fouet de cette semaine agitée ne disparaîtra pas.

Comme l'a déclaré Mme von der Leyen, il ne fera qu'amplifier les appels en faveur d'une Europe plus indépendante, dotée d'un plus grand nombre de partenaires sur lesquels s'appuyer.

"Tout le monde est arrivé à la conclusion que les relations ont changé", a déclaré un haut fonctionnaire de l'UE. "Et cela exige des décisions de notre part.

Comment les Européens ont serré les rangs pour défendre le Groenland face à Trump

