Yeumbeul : Sorti de prison le matin, il récidive et retourne en cellule l’après-midi

À peine sorti de prison, il y retournait déjà. B. SY, menuisier âgé de 20 ans et domicilié à Yeumbeul, a été interpellé jeudi pour une tentative de viol particulièrement choquante, commise seulement quelques heures après sa remise en liberté.



Selon les informations rapportées par L’Observateur, le jeune homme se serait introduit dans une concession familiale où il a agressé O. K. SY, une jeune femme d’une vingtaine d’années souffrant de séquelles de méningite altérant ses capacités mentales et de communication.



La victime aurait été surprise par derrière avant d’être traînée de force dans une chambre. Elle a déclaré que son agresseur l’avait jetée sur un matelas et avait glissé sa main dans sa culotte, tentant de la déshabiller. Une scène d’une extrême violence, interrompue in extremis par l’intervention de la grand-mère de la jeune femme, partie à sa recherche.



Alertés par les cris, les voisins sont rapidement intervenus et ont maîtrisé le suspect avant l’arrivée des éléments de la police de Guédiawaye, qui ont procédé à son arrestation.



Lors de la fouille, les agents ont découvert sur B. SY un document pour le moins troublant : un certificat d’expiration de peine. D’après le quotidien du Groupe futurs médias (GFM), ce document atteste que le jeune menuisier venait tout juste de purger une peine d’emprisonnement pour vol et avait été libéré le matin même des faits. Une récidive éclair qui a fortement aggravé son cas.



Entendu par les enquêteurs, le mis en cause a d’abord nié les faits, avançant maladroitement qu’il s’était rendu sur les lieux pour « chercher de la monnaie ». Confronté aux contradictions de son récit et aux témoignages concordants, il a fini par reconnaître les faits, implorant la clémence des autorités.













































Walf