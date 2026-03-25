Conduite en état d'ivresse : L'ancien ministre Aziz Mbaye fixé sur son sort, voici le verdict du juge !

Arrêté puis placé en détention pour conduite en état d’ivresse, l’ancien ministre et conseiller spécial en TIC, El Hadji Abdou Aziz Mbaye, a comparu ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.



À l’audience, le procureur de la République, estimant que les faits sont établis, a requis une peine d’un mois d’emprisonnement ferme. De leur côté, les avocats de la défense, Me Seydou Diagne et Me Aboubacry Barro, ont plaidé la clémence en faveur de leur client.



Après en avoir délibéré, le tribunal a reconnu le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, le juge a été plus clément que le parquet : il a dispensé le prévenu de la peine de prison requise, en le condamnant finalement à une amende de 500 000 FCFA.

























































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