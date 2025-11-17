Conflit de compétence à Keur Massar : deux policiers interpellés avant d’être libérés

Vendredi dernier, un incident tendu a éclaté à Keur Massar, lorsqu’une dispute entre policiers et gendarmes pour le contrôle d’un point de passage de véhicules a failli dégénérer en affrontement. Selon L’Observateur, les faits se sont déroulés peu avant la grande prière hebdomadaire, au rond-point dit « Terminus 54 », dans la commune de Keur Massar-Nord. Des policiers du commissariat de Yeumbeul-Comico, chargés de réguler la circulation et d’assurer la sécurité, ont été sommés par la Brigade territoriale de la gendarmerie de quitter les lieux, que cette dernière considère comme relevant exclusivement de sa compétence.



Face au refus des policiers, la tension est montée rapidement. Des propos houleux ont été échangés et les gendarmes ont appelé des renforts. À l’arrivée du peloton, passants et automobilistes ont craint le pire. Deux policiers ont été interpellés et conduits à la Brigade territoriale de la gendarmerie de Keur Massar.



L’arrestation a été signalée aux supérieurs hiérarchiques des policiers, qui l’ont mal perçue. Le chef de service du commissariat de Yeumbeul-Comico, accompagné de ses hommes, s’est rendu à la brigade pour s’enquérir de la situation. Selon la même source, les mesures pour libérer les deux agents avaient déjà été prises avant même son arrivée. Malgré cela, des échanges tendus ont eu lieu à l’intérieur de la brigade, jusqu’à ce que les deux responsables reprennent le contrôle et rétablissent le calme. Un témoin a confié : « Fort heureusement, des deux côtés, les relations entre frères d’armes ont prévalu, ce qui a favorisé un retour au calme ». La scène, filmée par un passant, est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.



Cet incident n’est pas isolé. Les tensions entre policiers et gendarmes pour le contrôle exclusif de certains secteurs sont récurrentes, la délimitation des zones étant souvent mal définie, notamment pour le contrôle des véhicules et les patrouilles de sécurité. L’Observateur rappelle un épisode similaire survenu il y a quelques années entre des policiers de Zac Mbao et des gendarmes de la Zone Franche Industrielle, qui avait failli dégénérer, un gendarme ayant été stoppé par un tir de sommation. Selon notre source, « on joue avec une situation qui pourrait, un jour, déboucher sur l’irréparable », soulignant le risque d’escalade si aucune décision officielle ne fixe clairement les secteurs de compétence.



walf