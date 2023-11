Contentieux avec King Fadh Palace : Le BOS du PSE condamné

En tant que mauvais payeur, le BOS du PSE a fait face à une condamnation sévère après que l’hôtel King Fahd Palace a déposé plainte devant la première Chambre du tribunal civil de Dakar.



Selon la décision rendue le 4 novembre, le tribunal a ordonné au BOS du PSE de verser 21 167 750 FCFA à l’hôtel, en plus de 3 millions FCFA en dommages et intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire sur la totalité du montant, ce qui signifie que les comptes du BOS du PSE peuvent être saisis à tout moment.



Pour rappel, il y’a quelques jours le Bureau organisationnel et suivi (Bos) a actualisé son site internet interconnecté au système informatisé de suivi des projets et réformes phares et intégré aux médias sociaux a été lancé avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud).



Une vision qui s’inscrit dans la volonté de la Direction générale du Bos de promouvoir et de rendre compte des actions menées dans la réalisation des Plans d’actions prioritaires (Pap) du Pse.















































Rewmi