Coup d’État au Niger: une réunion des chefs d'état-major des pays de la Cédéao prévue ce 12 août

Les chefs d’état-major des armées des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) doivent se réunir ce 12 août 2023 à Accra, suite à la demande d’activation de la force d’attente qui doit intervenir au Niger, en cas d’échec de la diplomatie, a appris notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan.



« La consigne qu’on nous a donné est claire », explique un haut-gradé d’une armée ouest-africaine : « activer et déployer sans délai », résume notre interlocuteur pour justifier la tenue de cette réunion.



Elle doit se tenir à Accra, ce samedi. Le Ghana a l’habitude d'accueillir des réunions de chef d’état-major pour les projets d’opération commune. Plusieurs réunions sur l’Initiative d’Accra, un forum sécuritaire qui a lieu chaque année depuis 2017, y ont été organisées.



Selon les informations de RFI, le chef d’état-major général de l’armée béninoise se rend à Abidjan ce 11 août. Certainement pour parler de pré-positionnement, croit savoir une source bien informée.



Le Président ivoirien Alassane Ouattara a confirmé hier à Abuja la participation de l’armée ivoirienne à la force d’attente avec un bataillon.



Selon le scénario envisagé, la force sera de 25 000 hommes. En plus des soldats ivoiriens, la force sera composée de troupes du Nigeria, du Bénin et du Sénégal. Le gros de la troupe sera nigérian.



Lors du Sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de la Cédéao, le 10 août à Abuja, la Guinée-Bissau aurait par ailleurs confirmé sa participation. Le Cap-Vert et la Sierra-Leone ont exprimé leur soutien à la force rapporte un participant au sommet.