Coupe du Sénégal : Macky annoncé pour présider la finale, dimanche

anche, à Diamniadio, le Jaraaf de Dakar au Stade de Mbour.



L’annonce a été faite, ce vendredi, par Amadou Kane (membre FSF), lors de l’audience que le Premier Ministre, Ministre des Sports, Monsieur Amadou BA, a accordé aux responsables des équipes finalistes de cette 63e édition.



Selon Amadou Kane, président de la commission d’organisation de cette finale, le changement de date est d’ailleurs du à la présence du chef de l’Etat au stade Me Abdoulaye Wade. « Elle (finale) devait se tenir samedi, mais lorsqu’on a été informé de la présence du Président à cette finale, on a décidé de la tenir, dimanche. Car son agenda ne lui permettait pas d’être présent le samedi », a-t-il expliqué.





Ce serait une première depuis 40 ans qu’un chef d’Etat sénégalais préside une finale de Coupe nationale. Le coup d’envoi est prévu à 17h au Stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.