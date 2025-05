Cour suprême : Abdoulaye SYLLA confirmé à la tête de la CENA malgré le recours

La Cour suprême a tranché : Abdoulaye SYLLA reste président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA). Malgré une contestation portée devant la haute juridiction par Ndiaga SYLLA, Me Abdoulaye TINE entre autres, la nomination du président de l’institution n’a pas été annulée.



Dans sa décision rendue ce 24 mai, la Cour a certes invalidé une partie du décret présidentiel du 3 novembre 2023, notamment les nominations de Cheikh Awa Balla FALL et de Serigne Amadou NDIAYE, mais le recours contre Abdoulaye SYLLA n’a pas abouti. Son maintien à la tête de la CENA est ainsi confirmé, malgré les accusations de cumul de fonctions formulées lors de sa désignation.





Cette décision intervient dans un contexte où l’avenir de la CENA est au centre des débats. Alors que certains acteurs politiques et experts militent pour la création d’une nouvelle structure électorale indépendante, d’autres plaident pour le maintien de l’institution actuelle, sous réserve du strict respect de la loi.



Avec cette confirmation judiciaire, Abdoulaye SYLLA conserve son poste et poursuit sa mission à la tête de l’organisme en charge de l’organisation et de la supervision des élections. Son rôle restera crucial dans les discussions autour de la réforme du système électoral sénégalais.

























































Walf