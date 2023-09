Course à la présidentielle : Serigne Babacar Sy Abdou rassure et invite Idrissa Seck à faire preuve de patience

A l’image de certains leaders politiques, Idrissa Seck a effectué sa traditionnelle ziarra à la famille d’El Hadj Malick Sy de Tivaouane. Une manière, selon lui, de participer au Gamou et de recueillir des prières auprès des petits fils de El Hadj Malick Sy. Représentant le Khalife général, Serigne Babacar Sy Abdou a salué la constance des membres de Rewmi avant d’inviter Idrissa Seck à faire preuve de patience.





A noter que lors de sa tête avec Idrissa Seck, le guide religieux a salué la constance des alliés de Idrissa Seck, dont Yankhoba Diattara ou encore Aly Saleh Diop qui n’ont pas hésité à démissionner du gouvernement pour suivre leur leader qui avait quitté la tête du Conseil économique social et environnemental. En outre, le guide religieux a invité Idrissa Seck et Cie à faire preuve de patience et de croire en Dieu. «Peut-être que vous allez atteindre votre objectif un jour mais pour cela il faut être patient et faire confiance en Allah. Vous ne devez point douter de Dieu», lui a-t-il dit.





























































dakarmatin