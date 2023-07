Courses hippiques - "Tawfekh", de l'écurie Oumar Bao, vainqueur du Grand prix du chef de l'Etat édition 2023

On connaît le successeur d' "El Capo", ce mâle de l'écurie Lamb Far d'Oumar Bao Junior !

Dakarposte a appris (images à l'appui) que ce dimanche 9 Juillet 2023, c’est finalement "Tawfekh" de ce passionné "Ndiambour-Ndiambour" (comprenez Oumar Bao) qui a pris le meilleur sur ses concurrents, au terme d’une édition sublime.



Drivé par le perspicace Mbaye Diène Diallo, dont le calme, le talent, l’intuition et l’expérience n’est pas donnée à tout le monde, "Tawfekh" a, donc, fait la différence dans une dernière ligne droit de folie.



Il fallait voir l'illustre propriétaire du gagnant fier comme Harpagon (la vidéo postée en dit long).



Félicitations aujourd'hui à toute la fratrie du regretté Iba Collé Bao, particulièrement à notre poto Oumar Bao. Qui , nous revient-il, a dédié cette victoire à son ami, nous voulons nommer l'actuel locataire du palais Présidentiel de l'avenue Roume.



Cher ami, nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour tous vos lendemains !























