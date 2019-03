Courtisé par le Real, Sadio Mané aurait pris sa décision

La presse espagnole dévoile de nouvelles informations sur l'intérêt du Real Madrid pour Sadio Mané. Le joueur serait prêt à quitter la Mersey pour filer à Madrid.



Ce n’est un secret pour personne : le Real Madrid prépare un mercato estival d’envergure. Zinedine Zidane et la direction merengue vont avoir une enveloppe colossale pour renforcer l’équipe, et c’est surtout dans le secteur offensif que de nombreux joueurs sont attendus. Forcément, les noms de Kylian Mbappé et de Neymar sont rapidement revenus sur le devant de la scène. Mais si on se fie à Marca, le club de la capitale espagnole n’a pas l’intention de passer à l’attaque pour le champion du Monde.



De son côté, le père de Neymar a confié qu’il est déjà en train de parler d’une prolongation avec le Paris Saint-Germain : « il est dans sa deuxième année de contrat. Il lui reste donc encore trois ans et nous sommes même déjà en train de parler d’une prolongation avec le PSG ». Tout porte à croire que les Merengues vont devoir se rabattre sur d’autres pistes. Et cela semble de toute manière être le projet de la direction, puisque le club serait déjà repassé à l’attaque pour Sadio Mané.



Mané estimerait que son cycle à Liverpool est fini

Le joueur plairait notamment à Zinedine Zidane, qui le voulait déjà par le passé. Marca dévoile ce mercredi que Sadio Mané est l’un des joueurs qui a le plus de chances d’arriver à Madrid lors des prochains mois. Le média espagnol explique notamment que le Sénégalais a faim de titres, et que la présence de Zinedine Zidane à Madrid serait décisive. Très à l’aise à Anfield et avec Klopp, il serait tout de même prêt à quitter la Mersey pour Madrid afin de franchir ce dernier palier qui le placerait parmi les références au niveau mondial.



« Mané est décidé à s’en aller avec Zidane après trois ans à Liverpool », titre même le quotidien madrilène. Actuellement, le joueur des Reds semble donc être la piste la plus chaude pour le Real Madrid, la sanction imposée à Chelsea pouvant compliquer une éventuelle arrivée d’Eden Hazard. Zinedine Zidane aurait donc sous ses ordres un joueur capable d’apporter de la vitesse, du déséquilibre, et beaucoup de buts. On peut imaginer qu’il viendrait remplacer un Gareth Bale annoncé partant. Affaire à suivre donc...



