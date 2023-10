Couverture sécuritaire du Gamou: La Police livre son bilan

Le Gamou édition 2023 a été commémoré par la communauté musulmane dans plusieurs cités religieuses du pays comme à Tivaoune, Kaolack, Saint Louis, Louga, Thiès, Touba, etc. La Police nationale a déployé un important dispositif pour assurer la sécurité des pèlerins avant, pendant et après l’événement.



Pour les besoins de la couverture sécuritaire, la Police nationale a mobilisé quatre mille cinq cent (4500) fonctionnaires de police (éléments en tenue et éléments en civil) et des moyens logistiques conséquents. Ce dispositif a été complété par un soutien technique composé de caméras de surveillance et des drones. Dans un double souci de proactivité et d’accessibilité des services de police, plusieurs postes de police avancés ont été érigés dans plusieurs endroits stratégiques afin de



réduire les délais d’intervention. Le déploiement de la compagnie de circulation en appui aux commissariats des différentes cités religieuses a permis également d’assurer une plus grande fluidité de la circulation par la mise en application des plans de circulation mais aussi et surtout de prévenir les accidents de la circulation.



A la fin de la mission, 386 personnes ont été interpellées entre Tivaoune et Kaolack pour divers motifs dont: 231 pour vérification d’identité: 46 pour nécessité d’enquête; 12 pour ivresse publique et manifeste; 5 pour tentative de vol; 31 pour vol simple; 2 pour vol en réunion avec usage de moyen de transport; 13 pour flagrant délit de vol; 2 pour conduite sans permis de conduire; 11 pour détention et usage de chanvre indien; 17 pour détention et trafic de chanvre indien; 4 pour charlatanisme, outrage à agent et rébellion; 6 pour usage de produit cellulosique; 2 pour outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions; 2 pour rébellion, violence et voies de fait sur un agent dans l’exercice de ses fonctions; 1 pour détention d’arme blanche; 1 pour détention d’arme à feu sans autorisation.



Ainsi, quarante-deux (42) individus ont été présentés aux parquets compétents.



Sur le registre de la lutte contre la drogue, 875 grammes et 45 cornets de chanvre indien ont été saisis.



Sur le plan de la sécurité routière, 10 pièces ont été saisies; 41 véhicules mis en fourrière et 10 motos immobilisées.



En outre, 32 accidents de la circulation routière ont été constatés dont : 22 avec blessures corporelles et 10 avec dégâts matériels.



Le dispositif dont le désengagement se fera progressivement est maintenu et réarticulé pour permettre un retour sécurisé de l’ensemble des pèlerins.





































































Source: BRP/Police nationale