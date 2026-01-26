Crise à la RTS : Les travailleurs dénoncent la situation de leur entreprise qui traverse des moments sombres de son histoire

Les syndicats SYNPICS et SYNPAP de la RTS tiennent une assemblée générale de mobilisation, le mercredi 28 janvier 2026, à 15 h, à la RTS Triangle Sud. Un grand rassemblement qui, disent-ils, est une occasion de revenir sur "la situation actuelle de l'entreprise qui traverse des moments sombres de son histoire".

Les agents, tous unis pour sauver leur entreprise, sont mobilisés pour, disent-ils, alerter les autorités sur "la suspension illégale de l'accord d'entreprise, les dérives managériales et la gestion nébuleuse, injuste et népotique de la RTS".

































































Seneweb