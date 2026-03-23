DETTE ENSEVELIE !!!! DÉCOUVERTE MACABRE D’UNE DETTE CACHÉE AU SEIN DE NOS FINANCES PUBLIQUES (Par Abdou Mbow)

DECLARATION



Ces truqueurs qui adorent s’arranger avec la « VERITE », viennent encore une fois de cracher face au ventilateur.

Eupeuteulew !!! Voilà qu’on n’avait pas encore fini de parler des rapports cachés de ce régime incompétent et manipulateur, qui nous a toujours menti sur la dette du pays, qu’on découvre, comme pour célébrer leurs deux ans de « vouloir », un gisement de dette cachée (selon Financial Times) d’un montant de 650 millions d’euros soit 432 milliards 250 millions de francs CFA. Décidément, quand ça ne veut pas, ça veut pas !!!



Le Sénégal se noie dans les eaux troubles d’un marasme économique sans précédent, dans une atmosphère calamiteuse, où rien ne va, où même des trophées gagnés nous sont retirés, véritable malédiction, et pendant ce temps, nos gouvernants s’embourbent dans des sables mouvants d’une faillite inéluctable, d’autant qu’il est connu que dans des sables mouvants, il convient surtout d’éviter de gesticuler. Or, ils ont érigé la gesticulation en méthode de gouvernement.



Les Sénégalais exigent que toute la lumière soit faite sur les révélations du Financial Time, et en tant que représentant de ce peuple, il me revient l’obligation d’interpeller le Premier Ministre Ousmane Sonko et le ministre des finances sur la question de la « dette cachée », la vraie celle-là!

Je vais, à ce titre et dans les 24 heures, adresser une question écrite au Ministre des finances et du budget pour que des éclairages sur cette question soient délivrés aux Sénégalais, non pas lors d’un nouveau et bluffant point de presse, mais lors d’une explication républicaine face aux représentants du peuple, dans une Assemblée Nationale digne de ce nom.



Ce gouvernement qui a levé 650 millions d'euros via des swaps de rendement total sans en informer le FMI ni les marchés, avec des montages opaques qui donnent aux prêteurs la priorité sur les autres créanciers, nous doit des explications.

Nous sommes tout ouïe !!

Dakar, le 23 mars 2026 Député Abdou Mbow