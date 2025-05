DEUX MEMBRES DE L'AMBASSADE D'ISRAËL AUX ÉTATS-UNIS TUÉS PRÈS DU MUSÉE JUIF, UN SUSPECT ARRÊTÉ

"Des meurtres horribles à Washington, évidemment motivés par l'antisémitisme", selon les mots de Donald Trump. Deux employés de l'ambassade d'Israël ont été tués mercredi soir après avoir quitté un événement organisé au Musée juif de Washington, a annoncé la cheffe de la police métropolitaine, Pamela Smith, lors d'une conférence de presse.



Les deux victimes étaient un "jeune couple sur le point de se fiancer", affirme Yechiel Leiter, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis à CNN.



La secrétaire du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis, Kristi Noem, avait auparavant annoncé sur X que les deux victimes étaient des membres du personnel de l'ambassade d'Israël. "Nous enquêtons activement et nous efforçons de recueillir davantage d'informations. Merci de prier pour les familles des victimes", a-t-elle ajouté. "Nous traduirons cet agresseur dépravé en justice".







Un suspect, identifié comme Elias R., 30 ans, originaire de Chicago, a été arrêté, a indiqué Pamela Smith en conférence de presse, selon des propos rapportés l'agence de presse américaine, Associated Press. Il a été observé en train de faire les cent pas à l'extérieur du musée avant la fusillade et a été arrêté par la sécurité de l'événement.



"La haine et le radicalisme n'ont pas leur place aux États-Unis"



Lors de son arrestation, le suspect a commencé à scander "Libérez, libérez la Palestine", a déclaré Pamela Smith. Les forces de l'ordre ne pensent pas qu'il y a une menace persistante pour la communauté.



La fusillade mortelle a eu lieu le soir même où le Comité juif américain organisait un événement pour les jeunes professionnels juifs. La "réception des jeunes diplomates", réunissait des jeunes professionnels juifs âgés de 22 à 45 ans, et la communauté diplomatique pour une soirée dédiée à "la promotion de l'unité et à la célébration de l'héritage juif", décrit sur son site l'American Jewish Committee (AJC) en charge de l'événement.



"Nous sommes dévastés qu'un acte de violence innommable ait eu lieu à l'extérieur du lieu. En attendant de plus amples informations de la police sur ce qui s'est passé, notre attention et nos pensées vont exclusivement aux victimes et à leurs familles", a déclaré Ted Deutch, le PDG de l'American Jewish Committee (AJC), à ABC News.



"Ces horribles meurtres à Washington, évidemment motivés par l'antisémitisme, doivent cesser, MAINTENANT!", a réagi Donald Trump sur son réseau Truth Social. "La haine et le radicalisme n'ont pas leur place aux États-Unis", a-t-il ajouté.



Benjamin Netanyahu a affirmé que les tirs près du musée juif à Washington résultent d'une "furieuse incitation" à la violence contre Israël. Le Premier ministre israëlien a ordonné dans la foulée le renforcement de la sécurité des représentations israéliennes dans le monde. De son côté, le président israélien, Isaac Herzog, s'est dit "bouleversé", affirmant que "le terrorisme et la haine ne nous briseront pas".



Des tirs survenus en face du bureau local du FBI



La police locale et le FBI ont indiqué "être intervenus sur place", ajoutant qu'il "n'existe aucune menace pour la sécurité publique". La fusillade est survenue en face du bureau local du FBI à Washington, situé près du musée.



"Les premiers signes indiquent qu'il s'agit d'un acte de violence ciblée", a indiqué le directeur adjoint du FBI, Dan Bongino, sur X.







L'ambassadeur d'Israël, Yechiel Leiter, n'était pas présent sur les lieux au moment de la fusillade, a déclaré un porte-parole de l'ambassade à CNN. La ministre de la Justice, Pam Bondi et la procureure des États-Unis par intérim du district de Columbia, Jeanine Pirro, se sont rendues sur les lieux de la fusillade.





"La fusillade mortelle survenue en marge de l’événement qui s’est tenu au Musée juif de Washington, DC – au cours duquel des employés de l’ambassade d’Israël ont également été blessés – est un acte de terrorisme antisémite odieux", a déclaré de son côté sur X, l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies, Danny Danon.