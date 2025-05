Exploitation du gaz : Les présidents sénégalais et mauritanien attendus sur le site du GTA, ce jeudi

Ce déplacement conjoint des deux chefs d’État marque leur première visite officielle sur cette infrastructure emblématique du partenariat énergétique entre Dakar et Nouakchott. Selon un document du Bureau d’information et de la communication du gouvernement (Bic-gov), les deux personnalités seront accueillies par les responsables des co-partenaires du projet : British Petroleum (BP), Kosmos Energy, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH).



À noter que cette visite intervient alors que le projet GTA a franchi deux étapes décisives : le lancement de la production de gaz en janvier 2025, suivi de la première exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) en avril.



Le Sénégal et la Mauritanie font ainsi leur entrée dans le cercle fermé des pays exportateurs de GNL.



Projet transfrontalier majeur, GTA prévoit une production initiale de 2,4 millions de tonnes de GNL par an. Il est destiné à approvisionner le marché international, tout en contribuant à la satisfaction des besoins énergétiques domestiques des deux pays. Il constitue également un pilier central des stratégies « Gas to Power », visant à produire de l’électricité à partir du gaz et à réduire les coûts énergétiques.



Discussions sur les enjeux communs







Au-delà des retombées économiques attendues, le projet est aussi perçu comme un levier de développement local.



Des actions sont en cours pour former des techniciens nationaux, renforcer les capacités des fournisseurs locaux, et mettre en œuvre des programmes sociaux ciblés sur la santé, l’éducation et l’environnement, selon toujours le Bic-gov.



Les deux présidents devraient profiter de cette visite pour plaider auprès des opérateurs en faveur d’un engagement renforcé sur la fourniture de gaz domestique, mais aussi pour aborder les perspectives des phases futures du projet.



Des discussions sur les enjeux communs – technologiques, environnementaux et sécuritaires – sont également au programme, dans une dynamique de renforcement du positionnement régional et international des deux nations.









































