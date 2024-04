Dakar Dem Dikk: les agents en mouvement d’humeur, le ministre El Malick Ndiaye est sur place.

A l’heure où ces lignes sont rédigées, les travailleurs de Dakar Dem Dikk sont en grève. Ils ont spontanément refusé de s’atteler au travail, ce matin, en immobilisant les bus. Selon nos sources, les agents dénoncent des promotions indues jugées politiques paraphées par le directeur général de la société nationale de transport.



Tôt ce matin, des gendarmes ont été déployés dans les différents dépôts de Ouakam et de Thiaroye.



A l’heure actuelle, le Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Hadji Malick Ndiaye est sur place pour s’enquérir de la situation.



Nous y reviendrons…

































































dakaractu