De l'eau potable en abondance à Ross Bethio et ses quartiers périphériques grâce au Maire Faly SECK !

Le projet d'extension du réseau d'adduction d'eau dans la commune de Ross Bethio vient de connaître une autre étape après la réception d'un important lot de tuyaux.



Ce projet entièrement financé par la mairie de Ross Bethio s'étend sur plusieurs mètres et concerne tous les quartiers périphériques.



Après l éclairage public, l'extension du réseau électrique, la construction du stade de derniere génération, les travaux de pavage, le Maire Faly seck, dans le cadre du programme PER et son volet assainissement , vient de recevoir les tuyaux destinés à l'extension du réseau d'alimentation en eau potable des quartiers périphériques.



Le Maire Faly SECK connecte ainsi, par cet acte, les quartiers périphériques de la localité dans le réseau d'eau potable.



Une vielle doléance qui vient d'être honorée à la satisfaction totale des populations qui louent l'efficacité à laquelle le Maire et son équipe continuent de prôner depuis leur installation dans la diligence des affaires publiques avec comme référentiel le Programme pour l'Emergence de Ross Bethio (PER).



#PERenMarche

El H Dia !