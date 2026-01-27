Décès de Halima Gadji : l’influenceuse ivoirienne Emmanuelle Keita sans détour

« Elle (Halima) dit :

”On dit que les morts ne savent pas lire”.

Alors oui, prions pour elle.

Mais parlons. Parce que ceux qui sont encore là, eux, entendent.

Elle était actrice.

Elle était sénégalaise.

C’était notre amie.

Elle est morte.

Et la vérité, même si elle dérange, c’est qu’elle est morte de dépression.

La dépression, ce n’est pas un manque de foi.

Ce n’est pas un caprice.

Ce n’est pas une faiblesse.

C’est une maladie.

Et tant qu’on refusera de la nommer, tant qu’on fera semblant de ne pas voir, il y aura encore des morts.

Elle avait été arnaquée.

Ça l’a brisée.

Ensuite, il y a eu le harcèlement.

Les commentaires sur son corps.

Les paroles méchantes, répétées, gratuites.

Quand tout ça s’accumule, même les plus forts peuvent tomber.

Elle m’avait parlé.

Je savais.

Et moi aussi, je le dis aujourd’hui : j’aurais pu y passer.

Quand tu es une personnalité publique, on te lynche.

On te rabaisse.

On ressort tes erreurs, parfois des choses qui ne sont même plus d’actualité, juste pour te faire flancher.

On utilise tes failles pour t’atteindre …

Des artistes ont eu le courage d’en parler.

Suspect 95 a parlé de sa dépression.

Il est revenu.

Mais ça n’a pas empêché les gens de continuer à juger.

Youssoupha aussi en a parlé.

De la pression.

De la charge mentale.

Du besoin de se retirer pour se protéger, pour respirer, pour rester debout.

DJ Arafat aussi portait une grande détresse.

Quand l’amour disparaît, quand on se sent lâché, même les plus forts peuvent s’effondrer.

En Afrique, on ne parle pas assez de ça.

On préfère se taire.

Prier.

Faire comme si tout allait bien.

Mais la vérité, c’est que l’amour sauve.

Être entouré.

Être écouté.

Être respecté.

Ça sauve de la dépression.

Cet hommage n’est pas seulement pour elle.

Il est pour tous ceux qui souffrent en silence.

Pour dire : parlez.

Pour dire : restez.

Pour dire : vous comptez.

Prions pour les morts, oui.

Mais surtout, protégeons les vivants.

Hey ,doux repos Girl🖤

Ta EK (Emanuelle Keita) »