Déjouement d'une tentative d'acte terroriste à Dakar : 11 individus arrêtés par les autorités

Les investigations ont rapidement progressé, conduisant à l'interpellation de Cheikh Diouf, qui a avoué avoir prévu de commettre des actes terroristes avec la complicité d'autres personnes. En collaboration avec les forces de l'ordre, Diouf a identifié deux individus supplémentaires : Matar Sall, technicien en fibre optique domicilié à Keur Mbaye Fall et Ahmadou Bamba Cissé, agent de la Sonatel résidant à Mbacké.



Il est apparu que Matar Sall dirigeait une cellule opérationnelle et devait recevoir du matériel ainsi que des fonds pour faciliter les attaques planifiées. De son côté, Ahmadou Bamba Cissé était le coordinateur principal de l'ensemble du groupe et était chargé de fournir des instructions à Cheikh Diouf, pour la distribution du matériel aux différentes cellules terroristes.



Lors de l'opération de police, d'autres individus ont été appréhendés, dont Mouhamed Seck, surnommé "Seydina", résidant à Pikine Texaco et originaire de Kafrine, Yaya Sagna de la cité Damels PA, qui supervisait le groupe des Parcelles Assainies, ainsi qu'Huber Edouard Mendy, un étudiant en Commerce international habitant à Sam Notaire et responsable du secteur VDN 3.



Les autorités ont précisé que l'ensemble de ces individus, au nombre de onze, étaient impliqués dans un réseau de cellules terroristes, qui avaient pour intention de mener des actes de violence et de déstabilisation dans différents quartiers de Dakar, notamment dans le secteur VDN 3.



Suite à leur arrestation, tous les suspects ont été placés en détention et les enquêtes se poursuivent pour démêler les ramifications de ce réseau et identifier d'autres éventuels complices. Les forces de sécurité ont souligné l'importance de la coopération entre les citoyens et les autorités, pour prévenir de telles menaces et maintenir la sécurité publique.



Cette opération réussie démontre une fois de plus l'engagement et l'efficacité des forces de sécurité sénégalaises dans la lutte contre le terrorisme et la protection des citoyens. Les autorités restent vigilantes face à de telles menaces potentielles et continueront à travailler sans relâche, pour garantir la sécurité de la population.