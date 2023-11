Départs de pirogues de migrants : Macky Sall demande des comptes au chef de l’Armée

Le Président Macky Sall s’est montré préoccupé par les départs massifs de pirogues de migrants des côtes sénégalaises vers l’Europe. En effet, révèle Le Quotidien, le chef de l’État a interpellé en ce sens, ce lundi, le Chef d’état-major général des armées (CEMGA), le général Mbaye Cissé, ainsi que plusieurs autres officiers supérieurs des chefs des Forces de défense et de sécurité.



Le journal rapporte que Macky Sall ne comprend pas que, malgré les moyens mis à la disposition de la Marine nationale, de la gendarmerie et des Renseignements généraux, des pirogues remplies de migrants continuent de partir par vagues du Sénégal pour accoster en Europe.



«Le Président voudrait comprendre s’il y a négligence ou incompétence de la part des Forces de défense et de sécurité ou, encore pire, de la complicité de la part de certains éléments», souffle Le Quotidien.



Lors de l’inauguration du nouvel état-major de la gendarmerie, Macky Sall avait déclaré que des mesures drastiques seront prises pour lutter contre le phénomène.



















































































seneweb