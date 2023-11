Dépouille exhumée et brûlée : l’appel anonyme qui a tout déclenché

On en sait un peu plus sur les circonstances dans lesquelles le corps de C. Fall a été exhumé et brûlé à Léona Niassène. Jusque-là, on savait que la dépouille a été éconduite de Touba où le défunt devait être initialement inhumé.



Dans son édition de ce jeudi, L’Observateur révèle qu’un appel anonyme a déclenché la barbarie. Le journal rapporte que l’auteur du coup de fil, établi dans la ville sainte, «a informé des habitants de Léona Niassène que la dépouille de C. Fall a été expulsée de Touba et que le cortège funèbre se dirigeait vers Kaolack».



L’information a été captée 5/5 par les jeunes de Léona Niassène, signale L’Observateur. Qui ajoute que sous la dictée d’un marabout- présentement réfugié en Gambie pour échapper aux enquêteurs-, ces derniers ont exhumé et brûlé le corps de C. Fall.



Dans le cadre de l’enquête sur cette affaire, treize personnes sont arrêtées.



























































