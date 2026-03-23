Deux ans de pouvoir : Me YOUM note Diomaye

C’est demain 24 mars que le Président Bassirou Diomaye Faye va célébrer ses deux ans à la tête du Sénégal. Si du côté du pouvoir, on liste et salue les actions du régime, du côté de l’opposition on dresse un bilan peu reluisant où pratiquement tout est au rouge. Oumar Youm qui était l’invité, hier, de l’émission Opinion diffusée sur Walf Tv et Fm résume le bilan du Président Diomaye en deux mots: «déception totale». «On ne peut pas gouverner avec des slogans. Malheureusement, depuis 2 ans, il n’y a que des slogans. Pour être honnête, si on doit faire le bilan, on peut le résumer en deux mots : déception totale», martèle l’ancien ministre des Forces armées rappelant que le duo Diomaye-Sonko a été élu très brillamment. Oumar Youm qui fut également ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, affirme qu’il n’a pas vu dans l’histoire politique du Sénégal un homme de l’opposition gagner l’élection présidentielle dès le premier tour. Cela veut dire, selon lui, qu’il y a eu une adhésion très forte des populations et des électeurs. «Les attentes et le besoin de changement et de rupture étaient là. Malheureusement, il faut reconnaître que ce projet pour lequel les Sénégalais ont voté nous a placés dans une incertitude totale», raille l’ancien ministre des Infrastructures sous le régime Sall







« En dehors des slogans, on n’a rien »



Toujours d’attaque, il ajoute: «On ne sait même plus ce qu’ils veulent faire. Les discours sont contradictoires. La vision n’est pas trop claire. En dehors des slogans, on n’a rien. Le peuple sénégalais a voté pour l’espoir, aujourd’hui il traverse le désespoir, la désillusion, le désenchantement. Nous avons voté pour le progrès économique, on est dans la régression économique. Nous avons voté pour les libertés, aujourd’hui les libertés sont confisquées. Combien de personnes sont emprisonnées ? Des personnes qui n’ont que leurs voix pour critiquer, exprimer leurs opinions sont emprisonnées», critique ce membre du Secrétariat exécutif de l’Apr.



«L’économie est en berne»



En outre, Oumar Youm affirme que les acteurs économiques sont menacés avant d’être emprisonnés. Il souligne que Pape Malick Ndour [ancien ministre et responsable des cadres de l’Apr] est aujourd’hui obligé de vivre la réclusion chez lui. Sur le plan des libertés, Oumar Youm soutient aussi qu’on est en régression. Il cite l’image internationale du Sénégal qui est abîmée, selon lui. Très franchement, dit-il, il faut le reconnaître le Sénégal n’avance pas, il recule. «Aucun secteur ne marche. L’économie est en berne. Le chômage est galopant avec semble-t-il 30 mille suppressions de postes», martèle l’ancien ministre ajoutant également que la presse tire le diable par la queue parce que les conventions ont été supprimées, l’aide à la presse «réduite à néant avec des distributions calculées, orientées et partisanes». En définitive, selon lui, le Sénégal d’hier n’est plus celui d’aujourd’hui.

















































Walf