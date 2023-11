Deux détenus de la prison de Tivaouane, s'évadent

À la Maison d’arrêt et de correction de Tivaouane, deux détenus, dont un ex détenu de la prison de Mbour, se sont évadés. Ils ont escaladé le mur à l’aide d’une chaise et se sont fondus dans la nature.



Ils ont profité des moments de corvée, vers 18 heures, pour escalader le mur de la prison à l’aide d’une chaise et s’évader.



Après avoir concocté et bien étudié leur plan, ils ont trompé la vigilance des gardes pour commettre leur acte, selon "L’Observateur", lit-on dans "iGFM".