Dialogue national : Khalifa Sall plaide pour un « Jubo sincère »

Intervenant lors du dialogue national, l’ancien maire de Dakar a salué l’esprit de concertation tout en insistant sur la nécessité d’y associer une réelle volonté de consensus : « À côté du Jub, Jubal, Jubanti, comme quelqu’un l’a dit, il faudra y ajouter un Jubo sincère », a-t-il déclaré, en référence à des valeurs de vérité, d’engagement et de réforme.



« Nous sommes des disciples de Senghor ; nous croyons au dialogue », a-t-il poursuivi, évoquant l’héritage du premier président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, chantre du dialogue et de la concertation.



Pour Khalifa Sall, le dialogue reste « la meilleure façon de gérer les affaires de la cité », dans un contexte politique où les appels à l’apaisement et à l’unité nationale se multiplient.

























































Le Soleil