Dialogue national : Le OUI, mais de l’AFP

L’Alliance des Forces de Progrès (AFP) a annoncé, ce jeudi 15 mai 2025, sa décision de participer au dialogue national convoqué par le Président de la République pour le 28 mai. Réunie en session ordinaire sous la présidence de son Secrétaire général, l’honorable député-maire Mbaye Dione, la Direction collégiale du parti a salué l’initiative présidentielle, tout en insistant sur la nécessité de garantir un cadre inclusif et ouvert à des ajustements.



Après un débat approfondi, la direction de l’AFP a conditionné sa participation à deux exigences : que le dialogue soit véritablement inclusif, réunissant l’ensemble des forces vives de la nation, et que les termes de référence soient ouverts à amendement pour répondre aux attentes des différentes parties prenantes.



Cette prise de position marque un tournant stratégique pour le parti, qui voit dans ce dialogue une opportunité de contribuer à la stabilité du pays et à la relance du processus démocratique, dans un contexte marqué par des tensions politiques et économiques.



Tout en réaffirmant son attachement à la reddition des comptes, l’AFP a exprimé ses préoccupations face à une série d’arrestations qu’elle qualifie de « sélectives », sur fond de dégradation de l’économie nationale et de licenciements jugés abusifs. Le parti appelle à ce que le dialogue soit l’occasion d’un sursaut collectif autour des valeurs de justice, d’équité et de responsabilité.



Par ailleurs, la Direction collégiale a salué le succès du 3e Congrès ordinaire du parti, tenu le 26 avril dernier, qui a vu le retrait de Moustapha Niasse de l’Exécutif de l’AFP. Le nouveau leadership, dirigé par Mbaye Dione, entend inscrire le parti dans une dynamique de relance, avec des tournées politiques prévues sur l’ensemble du territoire et une relance de l’École de formation politique.







L’AFP se dit ainsi prête à jouer sa partition dans la refondation nationale, en apportant ses idées et son expérience à la table du dialogue.















































rewmi