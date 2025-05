Dialogue national : le facilitateur entame sa tournée par Médina Baye

En prélude au Dialogue national, le Dr El Hadji Gorgui Gueye a entamé une série de rencontres avec les chefs religieux du pays, en commençant par Médina Baye, où il a été reçu par le Khalife général, Cheikh Mahi Ibrahima Niass. Objectif : associer pleinement les leaders spirituels à la définition des orientations stratégiques de cette concertation nationale.



« Il était crucial de rencontrer tous les acteurs du Dialogue national, notamment nos chefs religieux. J’ai débuté par Médina Baye Niass, car Cheikh Mahi est une figure fédératrice de la paix sociale, au niveau national comme international », a déclaré le Dr Gueye à l’issue de l’audience. Il a présenté au guide religieux l’esprit du dialogue, ses enjeux et les termes de référence provisoires, déjà transmis aux partis politiques.



Convaincu que les chefs religieux sont des acteurs à part entière dans la vie nationale, le Dr Gueye souhaite recueillir leurs avis et recommandations afin d’enrichir et finaliser les termes de référence. « Au-delà des prières et bénédictions, nous voulons connaître leur vision et leurs propositions concrètes », a-t-il souligné.



Séduit par la démarche, le Khalife général de Médina Baye a proposé une décentralisation du dialogue vers les capitales régionales pour mieux intégrer les réalités locales et renforcer la cohésion sociale. Une idée saluée par le Dr Gueye : « C’est une proposition majeure. Nous y avons réfléchi et avons déjà lancé Jubbanti, une plateforme numérique ouverte aux contributions citoyennes, y compris depuis la diaspora. En plus, des consultations régionales seront organisées avec la société civile à Kaolack et dans toutes les régions. »



Cheikh Mahi Ibrahima Niass a conclu en réitérant son appel à territorialiser le dialogue, saluant une initiative qu’il qualifie de salutaire pour l’unité nationale.





































Le Soleil