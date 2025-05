Paiement de la caution du loyer : Fadilou Keita (CDC) annonce une révolution

C'est une annonce qui devrait faire beaucoup plaisir aux futurs locataires. En entretien spécial avec Seneweb, Fadilou Keita, directeur général de la Caisse de dépôt et de consignations (CDC), a annoncé des démarches pour révolutionner le paiement de la caution des loyers.



"Nous avons entrepris des démarches pour permettre à toutes les personnes de déposer leur caution à la Caisse de dépôt et de consignations. De ce fait, personne ne pourra réclamer des cautions de 3 à 4 mois aux locataires. Tout sera réglementé pour permettre au locataire d'entrer dans ses fonds lors de la fin de sa location", a déclaré Fadilou Keita. Autrement dit, à la contraction d'un loyer, la caution ne sera pas versée au bailleur, mais à la Caisse de dépôt et de consignations.



Selon lui, la caution réclamée par les bailleurs contribue à la cherté de la location, notamment à Dakar. Cette initiative, si elle prend forme, mettra aussi fin aux pratiques des courtiers. Ces intermédiaires entre locataires et bailleurs perçoivent un des mois de caution versé par le locataire, non remboursable pour ce dernier. Ce qui veut dire qu'en déposant trois mois de caution, le locataire ne pourra en récupérer que deux lors de sa sortie.



Cette initiative en gestation mettra également fin aux conflits concernant la restitution de la caution à la fin de la location. En effet, souvent, les bailleurs refusent de restituer l'intégralité de la somme cautionnée. Ils prétextent des travaux de réfection dus à une destruction (partielle) du bien loué.





























