Diamniadio : l’autopsie révèle les causes de la mort des deux enfants retrouvés dans un véhicule

Le voile est levé sur les circonstances du drame qui a coûté la vie à deux jeunes enfants à Diamniadio. Retrouvés sans vie le 30 janvier dernier à l’intérieur d’une voiture, C. A. T. Kâ (3 ans) et la petite F. Dabo (5 ans) ont succombé à un accident tragique, selon les conclusions médico-légales rapportées ce jeudi par le quotidien Libération.



L’examen médical pratiqué sur les dépouilles a permis d’écarter les thèses criminelles les plus sombres. « L’autopsie a conclu qu’ils sont décédés par asphyxie », révèle le journal. Selon le scénario reconstitué, les deux enfants jouaient aux abords du véhicule avant de réussir à s’introduire à l’intérieur.





Aucune trace de violence physique



Ils se seraient alors retrouvés pris au piège, incapables de ressortir, avant de périr par manque d’oxygène. Dès les premiers instants de la découverte, les enquêteurs avaient noté l’absence de signes de lutte ou de sévices corporels sur les corps des victimes. Cette observation est aujourd’hui confirmée par les résultats scientifiques.



Par ailleurs, le propriétaire de la voiture, dont le véhicule était stationné, se trouvait en voyage au moment des faits, ce qui semble corroborer la thèse d’un accident domestique fatal survenu pendant l’absence de vigilance des adultes.