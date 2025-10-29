Diegui Diop - Une fugitive qui tente de déstabiliser le régime à partir du… Canada !

La dame Diegui Diop a déclaré qu'elle reprend ses activités au sein de l'APR. Après avoir gelé ses activités militantes dans le parti de Macky Sall suite à la perte du pouvoir par ce dernier, elle avait décidé de stopper toute activité politique.

Par la suite, la Saint-Louisienne avait été mêlée à une affaire de détournement portant sur la somme de 30 millions de nos francs.

Placée sous contrôle judiciaire, elle avait versé une caution de 28 millions pour éviter la prison. Mais, la dame, inculpée pour faux et usage de faux et escroquerie portant sur les deniers publics, a préféré quitter , à la dérobée, le pays sans attendre le procès qui aurait pu la faire condamner.



Selon des sources concordantes, elle est passée par le sillon de Madiambal Diagne, c’est-à-dire l’itinéraire de la Gambie pour rejoindre le Canada grâce à l’appui de son mentor.

Sa récente déclaration où elle affirme avoir repris ses activités dans l'APR sont une manière de défier le pouvoir en place sous les instructions de son gourou qui, à partir du Royaume Chérifien n’a d’yeux que de déstabiliser le régime en place afin qu'ils (les classes dirigeantes) échouent dans leur entreprise de redresser le Sénégal en promouvant la bonne gouvernance, la reddition des comptes et rendre aux Sénégalais la confiance qu'ils avaient perdu en la justice de leur pays.

Aussi, et c’est un secret de polichinelle, a-t-il mis en place un système pour dénigrer le régime à partir de militants « aperistes » basés à l'étranger et qui ne sont pas susceptibles d'être arrêtés en raison de leurs déclarations contre le régime. La stratégie mise en place a pour but de faire croire que le duo Diomaye-Sonko est nocif pour la stabilité du Sénégal et dangereux pour la réputation internationale de notre pays. Et ce, en mettant à contribution ses militants qui se sont réfugiés à l'étranger. C'est ce qui explique ce retour de Diegui Diop au sein de l'APR qu'elle n'avait jamais quitté du reste.

La stratégie de Macky Sall est de rester dans le jeu politique sans être présent au pays.

L’exilé de Marrakech prépare la reconquête du pouvoir pour 2029 comme le dit Diegui Diop qui appelle à une remobilisation massive des militants de l'APR dans cette perspective.

Comment une fugitive peut-elle appeler à la reconquête d'un pouvoir perdu à jamais ? Peut-être pense-t-elle que si l'APR revient au pouvoir les charges qui pèsent sur elle seront effacées... Mais, c'est une idée chimérique car les Sénégalais qui se sont débarrassés de Macky Sall ne comptent pas ravaler leur vomi. Macky Sall ne reviendra jamais au pouvoir et son parti pourrait être dissout comme le souhaitent beaucoup de militants et sympathisants de Pastef, sans compter qu'il pourrait être traduit devant la Haute cour de justice pour haute trahison. À bon entendeur...

