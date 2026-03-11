Discours contraire aux bonnes mœurs : Allassane “Bou Sonko” condamné à 15 jours ferme

Le militant de Pastef/Les patriotes, Allassane Fall, alias “Bou Sonko”, a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour discours contraire aux bonnes mœurs. Le prévenu a été arrêté vendredi dernier par la section de recherches de Colobane, à la suite de propos jugés injurieux qu’il avait tenus lors d’un live sur les réseaux sociaux à l’endroit du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de certains députés de la mouvance présidentielle, qu’il accuse d’avoir trahi leur leader, le Premier ministre Ousmane Sonko.

À la barre, Allassane Fall a assumé ses propos avant de présenter ses excuses. Le procureur de la République a requis six mois d’emprisonnement dont trois mois ferme. La défense, assurée par Maitre Famara Faty, a plaidé coupable et sollicité la clémence du tribunal.

In fine, le tribunal a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à six mois de prison dont 15 jours ferme.