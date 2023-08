Dissolution et saisie de ses biens : Ce que compte faire Pastef

«Nous allons faire constater tout cela par un huissier et déposer des plaintes. Parce que ce sont des abus, des voies de fait, du banditisme. Parce que sans acte juridique on ne peut pas procéder à des saisies de biens, à des destructions», indique le député.



Ayib Daffé soutient qu'il n'ont pas encore reçu notification de la mesure de dissolution. «Nous avons constaté des abus et des voies de fait de la part des forces de défense et de sécurité qui ont été envoyées à notre siège pour exécuter une décision qui est encore inexistante. Nous n'avons vu ni décret ni rapport de présentation. Un simple communiqué ne peut se substituer à un décret», dénonce l'homme politique.

























































































igfm